Nel mirino gli enti di Teheran accusati di vendere petrolio greggio alla Cina. Khamenei: "Negoziati con Usa poco saggi e disonorevoli"

L’Iran ha condannato come “illegali” e “ingiustificate” le nuove sanzioni finanziarie degli Stati Uniti che colpiscono gli enti iraniani accusati di vendere petrolio greggio alla Cina. “La decisione del nuovo governo statunitense di esercitare pressioni sulla nazione iraniana impedendo il commercio legale dell’Iran con i suoi partner economici è una misura illegittima, illegale e violenta”, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmaeil Baqaei in un comunicato. Ha aggiunto che la mossa è “categoricamente ingiustificata e contraria alle regole internazionali”.

Khamenei: “Negoziati con Usa poco saggi e disonorevoli”

La guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha detto che i negoziati con gli Stati Uniti “non sono intelligenti, saggi o onorevoli” dopo che il presidente Donald Trump ha ventilato l’ipotesi di colloqui sul nucleare con Teheran. Khamenei ha anche suggerito che “non ci dovrebbero essere negoziati con un tale governo”, senza però mettere il veto a un impegno con Washington. “I negoziati con l’America non avranno alcun effetto sulla risoluzione dei problemi del Paese. Dobbiamo capirlo. Non lasciamo che ci facciano credere che se ci sediamo al tavolo delle trattative con quel governo, i problemi saranno risolti” ha aggiunto come riporta l’agenzia Irna. “Negli anni ’90 ci siamo seduti e abbiamo negoziato con gli Stati Uniti e si è giunti alla conclusione di un trattato”, ha sottolineato Khamenei, “l’obiettivo del trattato era quello di revocare le sanzioni statunitensi, ma queste non sono state revocate”.

