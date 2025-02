Registrate nelle prime ore del giorno nel Dodecaneso

Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nelle Isole Dodecaneso in Grecia: la prima alle 3.30 ha avuto una magnitudo di 4.5 mentre per la seconda, verificatasi alle 4.35, la magnitudo era di 4.6. Le scosse riaccendono la paura per lo sciame sismico che da giorni colpisce le isole dell’arcipelago.

