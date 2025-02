Il piano proposto dal presidente Donald Trump per Gaza “non era inteso come una mossa ostile”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio nel corso di una conferenza stampa a Città del Guatemala. “Nel frattempo, è ovvio che le persone dovranno vivere da qualche parte mentre ricostruisci”, ha detto Rubio in riferimento al dislocamento della popolazione della Striscia. “Quello che (Trump) ha offerto molto generosamente è la possibilità degli Stati Uniti di intervenire e aiutare con la rimozione dei detriti, aiutare con la rimozione delle munizioni, aiutare con la ricostruzione, la ricostruzione di case e aziende e cose di questa natura in modo che poi le persone possano tornare”, ha concluso il segretario di Stato.

