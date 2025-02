Iran: "Attacco senza precedenti al diritto internazionale"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha nuovamente elogiato l’idea del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ricostruire Gaza dopo lo sfollamento forzato della popolazione palestinese. “Questa è la prima buona idea che ho sentito”, ha detto Netanyahu in un’intervista rilasciata a Sean Hannity di Fox News, “è un’idea notevole e penso che dovrebbe essere perseguita. Esaminata, perseguita e realizzata, perché penso che creerà un futuro diverso per tutti”. “L’idea vera e propria di permettere ai gazesi che vogliono andarsene di andarsene, voglio dire, cosa c’è di sbagliato in questo?”, ha aggiunto Netanyahu, “possono andarsene. Possono poi tornare. Possono trasferirsi e tornare. Ma bisogna ricostruire Gaza”.

Katz ordina a Idf piano per far uscire palestinesi dalla Striscia

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato di aver dato istruzioni all’esercito (Idf) di preparare piani per la partenza volontaria di un gran numero di palestinesi dalla Striscia di Gaza, in linea con la proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Katz ha spiegato che il piano “includerà opzioni per l’uscita ai valichi terrestri, nonché disposizioni speciali per l’uscita via mare e via aerea” e ha sottolineato di aver accolto con favore il “piano audace di Trump, che potrebbe consentire a una vasta popolazione di Gaza di partire per vari luoghi del mondo”. “I paesi che hanno sollevato accuse contro Israele per le sue attività a Gaza sono obbligati per legge a consentire a ogni residente di Gaza di entrare nel loro territorio”, ha aggiunto Katz, senza specificare se i palestinesi potranno poi fare ritorno a Gaza una volta partiti.

Iran: “Proposta di Trump è un attacco senza precedenti al diritto internazionale”

I Paesi arabi si schierano compatti contro il piano del presidente Donald Trump, il quale vorrebbe trasferire tutti i cittadini palestinesi fuori dalla Striscia di Gaza. “La recente richiesta degli Stati Uniti di impadronirsi di Gaza rappresenta un attacco senza precedenti ai principi fondamentali del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei. “Il piano di ripulire Gaza e di sfollare con la forza il popolo palestinese è un’estensione del programma calcolato di Israele per spazzare via la nazione palestinese“, ha aggiunto Baghaei, “chiediamo un fermo rifiuto di questa proposta da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e del Segretario generale delle Nazioni Unite”. Lo riporta l’emittente statale iraniana Press Tv.

