Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che sono stati catturati dei soldati nordcoreani. Questi stanno ricevendo delle cure mediche perché sono stati gravemente feriti in combattimento. “Stiamo scambiando centinaia di soldati russi per riportare a casa gli ucraini dalla prigionia. Abbiamo anche soldati nordcoreani in cattività. Attualmente stanno ricevendo cure mediche, poiché sono stati gravemente feriti in combattimento”, ha detto il leader di Kiev in un videomessaggio. “Voglio anche esprimere la mia gratitudine alla Francia e al presidente Macron per aver rispettato i nostri accordi. La nostra forza aerea è stata ora rafforzata con i caccia Mirage francesi, segnando un altro passo avanti nello sviluppo dell’aviazione militare ucraina. Questo ci permetterà di svolgere un maggior numero di missioni. Ringrazio anche i Paesi Bassi: è arrivato un nuovo lotto di caccia F-16, e questo è significativo”, ha aggiunto Zelensky.

