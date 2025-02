Lo ha annunciato il ministro francese delle Forze Armate Sébastien Lecornu

La Francia ha consegnato all’Ucraina i primi aerei da combattimento Mirage 2000. Lo ha annunciato il ministro francese delle Forze Armate Sébastien Lecornu in un post sul social X. “Il 6 giugno 2024, Emmanuel Macron ha annunciato la consegna di Mirage 2000 francesi all’Ucraina. I primi sono arrivati oggi in Ucraina con a bordo piloti ucraini addestrati per diversi mesi in Francia”, si legge nel post, “ora contribuiranno a difendere i cieli dell’Ucraina“.

Le 6 juin 2024, @EmmanuelMacron avait annoncé la livraison à l’Ukraine de Mirage 2000 français. Les premiers d’entre eux sont arrivés aujourd’hui en Ukraine. Avec à leur bord les pilotes ukrainiens formés pendant plusieurs mois en France, ils participeront désormais à défendre… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 6, 2025

