La politica su dazi posta dagli Stati Uniti contro la Cina aumenterà i prezzi anche per i consumatori americani. Lo ha fatto sapere il ministero del Commercio di Pechino. Gli Stati Uniti hanno recentemente imposto una tariffa del 10% sui prodotti cinesi esportati negli Stati Uniti e hanno modificato la politica di esenzione fiscale sui pacchi di piccolo valore. Ciò aumenterà senza dubbio i costi per consumatori americani”, ha spiegato la portavoce del ministero, He Yongqian. “Ci auguriamo che gli Stati Uniti possano adattarsi alla tendenza di sviluppo del commercio internazionale, ottimizzare le proprie misure di supervisione in modo da creare un ambiente politico equo e prevedibile per lo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero e fornire ai consumatori locali un ambiente di consumo più conveniente e di migliore qualità.

