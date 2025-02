Fiori e candele vicino al luogo della sparatoria avvenuta ieri in un centro di istruzione per adulti, il Campus Risbergska a ovest di Stoccolma, in Svezia. Undici persone sono morte e almeno cinque sono rimaste gravemente ferite e ricoverate nell’ospedale di Orebro. La polizia indaga sul movente dell’aggressore, anche lui rimasto ucciso nell’attacco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata