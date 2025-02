La sparatoria in un centro di formazione per adulti: una persona è in gravi condizioni

La polizia svedese ha dichiarato che cinque persone sono rimaste colpite da colpi di arma da fuoco in una scuola in Svezia. L’entità delle ferite non è stata immediatamente chiarita. La sparatoria è avvenuta in un centro di formazione per adulti si trova a Orebro, a circa 200 chilometri a ovest di Stoccolma. Il presunto autore dell’assalto si sarebbe sparato, secondo quanto riporta ‘Expressen’, ed è tra le cinque persone rimaste ferite.

Le autorità regionali di Orebro hanno dichiarato in conferenza stampa che sono cinque le persone ricoverate in ospedale in seguito alla sparatoria avvenuta in una scuola per adulti della città. Quattro sono stati sottoposti a intervento chirurgico. Due hanno completato l’intervento e sono stabili mentre uno è gravemente ferito.

La polizia svedese ha confermato che il presunto autore della sparatoria in una scuola di Orebro in Svezia è fra le cinque persone rimaste ferite. L’agenzia di stampa svedese TT aveva riferito che l’uomo si sarebbe suicidato ma la polizia, nel corso di una conferenza stampa, non ha confermato la notizia.

Durante la sparatoria alcune parti della scuola sono state evacuate e le persone si sono rifugiate negli edifici vicini. “Le notizie di violenza a Orebro sono molto gravi. La polizia è sul posto e l’operazione è in pieno svolgimento. Il governo è in stretto contatto con la polizia e segue da vicino gli sviluppi”, ha dichiarato in un primo momento il ministro della Giustizia Gunnar Strömmer all’agenzia di stampa svedese TT.

La scuola, chiamata Campus Risbergska, viene frequentata da studenti che hanno più di 20 anni. Vengono offerti corsi di scuola primaria e secondaria superiore, oltre a corsi di svedese per immigrati, formazione professionale e programmi per persone con disabilità intellettiva.

