Il re Carl XVI Gustaf, la regina Silvia e il primo ministro svedese Ulf Kristersson hanno deposto una corona di fiori nel luogo della sparatoria avvenuta in un centro di formazione per adulti nella città di Orebro. Sono 11 i morti, tra cui l’aggressore, in quella che è la più grave sparatoria di massa nella storia del Paese. Cinque le persone rimaste ferite: tre donne e due uomini, che sono stati operati all’ospedale universitario di Orebro, ma che restano in condizioni gravi, seppur stabili.

