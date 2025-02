Il Principe William ha visitato il Child Bereavement UK a Widnes, nel Cheshire, per conoscere meglio il lavoro dell’associazione, di cui è mecenate dal 2009. Fondata nel 1994 con il sostegno di sua madre, la principessa Diana, l’organizzazione offre servizi gratuiti e confidenziali di assistenza al lutto a bambini, giovani e famiglie che sono in lutto per la perdita di un figlio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata