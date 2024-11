L'erede al trono del Regno Unito sulla malattia della principessa e di Re Carlo III: "Dal punto di vista personale è stato brutale"

Il principe William ha parlato della malattia della moglie Kate e del padre Re Carlo III al termine del viaggio di quattro giorni che ha compiuto in Sudafrica. L’erede al trono ha descritto il 2024 come “l’anno più difficile della mia vita”. “Cercare di superare tutto il resto e di tenere tutto sotto controllo è stato davvero difficile”, ha aggiunto il futuro sovrano del Regno Unito che si è detto poi “molto orgoglioso” della moglie e del padre “per come hanno gestito le cose”. “Ma dal punto di vista personale della famiglia è stato brutale”, ha sottolineato William.

Il tumore della moglie Kate e di Re Carlo III

A febbraio a Re Carlo III è stata diagnosticata una forma di cancro non rivelata, che ha costretto il monarca ad allontanarsi dalle apparizioni pubbliche per due mesi, mentre si concentrava sul trattamento e sulla guarigione. Kate, la principessa del Galles, ha annunciato la sua diagnosi di cancro poche settimane dopo e sta lentamente tornando ai suoi impegni pubblici dopo aver completato un ciclo di chemioterapia. Buckingham Palace ha annunciato che Kate e re Carlo parteciperanno entrambi alla commemorazione nazionale del Remembrance Day, nel centro di Londra, domenica, per onorare coloro che sono morti durante le guerre mondiali e tutti i conflitti che sono seguiti.

