L'assalitore è riuscito a entrare in un complesso militare adiacente a un posto di blocco

Un uomo armato palestinese questa mattina ha aperto il fuoco contro le truppe dell’Idf nei pressi del villaggio di Tayasir, nella Cisgiordania settentrionale. L’assalitore è riuscito a entrare in un complesso militare adiacente a un posto di blocco. Lo riporta il Times of Israel. All’interno del sito si è verificato uno scontro a fuoco, prima che l’uomo armato venisse ucciso. Nell’attacco sono rimasti feriti almeno otto persone, due delle quali versano in condizioni critiche. Due riservisti dell’Idf sono stati uccisi e otto sono rimasti feriti.

L’attacco in Cisgiordania: un uomo armato si è intrufolato in un’area militare

Secondo un’indagine iniziale dell’Idf sull’attacco l’uomo armato palestinese è riuscito a intrufolarsi in un posto di blocco militare nei pressi del villaggio di Tayasir in Cisgiordania, dove ha aperto il fuoco sulle truppe poco prima delle 6 del mattino. L’aggressore era armato con un fucile d’assalto M-16 e due caricatori e indossava un giubbotto tattico. L’inchiesta delle Idf ha scoperto che l’uomo armato si è avvicinato a piedi alla postazione militare senza essere visto, dove ha sorpreso due soldati che si stavano dirigendo verso il posto di blocco di Tayasir per aprire il traffico palestinese. I soldati, che indossavano hanno sparato contro l’uomo armato a distanza ravvicinata all’ingresso del checkpoint, che comprende una torre di guardia. Dopo una sparatoria durata diversi minuti, l’uomo armato è riuscito a entrare nella postazione e a raggiungere l’ingresso. Una squadra di riserva è poi giunta sul posto e ha aperto il fuoco contro l’uomo armato dall’esterno della postazione militare, costringendolo a fuggire.

Mentre l’uomo armato tentava di scappare dalla postazione, un soldato gli ha lanciato una granata uccidendo l’aggressore.

Leader coloni chiedono stop al rilascio dei prigionieri

I leader delle organizzazioni dei coloni israeliani in Cisgiordania chiedono l’annessione degli insediamenti e la fine del rilascio dei prigionieri palestinesi dopo la sparatoria di questa mattina e sullo sfondo dell’accordo in corso per il rilascio degli ostaggi tra Israele e Hamas. Lo riporta il Times of Israel.

“Il governo israeliano ha il dovere di sconfiggere in modo decisivo il terrorismo arabo e di annunciare l’applicazione della sovranità israeliana in Cisgiordania, che impedirà l’istituzione di uno stato terroristico nel cuore del paese”, afferma il Consiglio Yesha, organismo che rappresenta le autorità municipali degli insediamenti in Cisgiordania.

Unrwa: “Situazione Jenin catastrofica”

La situazione nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania “sta prendendo una piega catastrofica”. Lo ha affermato la portavoce dell’Unrwa, Juliette Touma. Lo riporta Al Jazeera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata