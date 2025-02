"Un progetto volto a eliminare la causa palestinese in linea con la posizione dell'estrema destra israeliana"

Hamas ha respinto il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di “prendere il controllo” della Striscia di Gaza, definendolo “razzista” e volto a eliminare la causa palestinese. “La posizione razzista americana è in linea con la posizione dell’estrema destra israeliana che vuole sfollare il nostro popolo ed eliminare la nostra causa“, afferma in una nota il portavoce di Hamas Abdel Latif al-Qanou. Lo riporta il Times of Israel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata