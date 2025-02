“Lo faremo, se necessario“. Lo ha detto Donald Trump rispondendo ad una domanda sulla possibilità che gli Stati Uniti inviino proprie truppe a Gaza per mantenere la sicurezza nella Striscia. “Rileveremo quel pezzo di territorio e lo svilupperemo, creando migliaia e migliaia di posti di lavoro. E sarà qualcosa di cui tutto il Medio Oriente potrà essere orgoglioso”, ha aggiunto il presidente nella conferenza stampa alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu dopo il bilaterale in cui hanno discusso delle soluzioni per Gaza al termine del conflitto.

