Le autorità indonesiane hanno scortato all’aeroporto di Giacarta Serge Atlaoui, un cittadino francese condannato a morte nel Paese del Sud-Est asiatico. Il padre di quattro figli, che oggi ha 61 anni e pare sia malato di cancro, a dicembre ha fatto un ultimo disperato tentativo per tornare a casa, chiedendo di scontare il resto della pena in Francia. Parigi ha risposto al suo appello e, il 24 gennaio, l’accordo di trasferimento è stato firmato a distanza dall’alto ministro della legge indonesiano Yusril Ihza Mahendra e dal ministro della giustizia francese Gérald Darmanin. Atlaoui ha trascorso quasi 20 anni in carcere, dopo essere stato arrestato nel 2005 per il suo presunto coinvolgimento in una fabbrica che produceva MDMA. La polizia lo ha accusato di essere un chimico, ma l’uomo ha sempre sostenuto la sua innocenza, affermando che stava installando dei macchinari in quello che pensava fosse un impianto di produzione di acrilici. Il suo arrivo in Francia è previsto per mercoledì mattina.

