La Corte costituzionale della Corea del Sud ha tenuto una nuova udienza nell’ambito del processo in corso per l’impeachment del presidente Yoon Suk Yeol. Yoon è arrivato in tribunale in un furgone scortato da veicoli di guardia. È detenuto in un centro vicino a Seoul, da quando le autorità di polizia lo hanno arrestato a gennaio. Nel frattempo, la Corte costituzionale sta decidendo se licenziarlo o reintegrarlo formalmente. I pubblici ministeri hanno incriminato il presidente sudcoreano con l’accusa di ribellione, in relazione alla sua breve imposizione della legge marziale il 3 dicembre.

