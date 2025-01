Identificate tracce di dna appartenenti a una razza di anatra migratrice

Il primo rapporto sull’incidente aereo del Jeju Air in Corea del Sud ha confermato la presenza di tracce di uccelli nei motori dell’aereo che si è schiantato il 29 dicembre scorso contro un muro all’aeroporto di Muan, dopo aver tentato un atterraggio di emergenza. Tutte le 181 persone a bordo sono rimaste uccise, tranne due. Il rapporto preliminare sull’incidente, pubblicato oggi dall’Aviation and Railway Accident Investigation Board della Corea del Sud, afferma che in entrambi i motori sono state trovate piume e macchie di sangue di uccello. Secondo il rapporto, “i campioni sono stati inviati a organizzazioni specializzate per l’analisi del dna e un’organizzazione nazionale li ha identificati come appartenenti alle alzavole del Baikal”, ovvero una razza di anatra migratrice. Il rapporto aggiunge che le due scatole nere dell’aereo, ovvero il registratore dei dati di volo e il registratore vocale della cabina di pilotaggio, hanno smesso di registrare circa 4 minuti prima dell’incidente. Questo potrebbe complicare gli sforzi per trovare la causa dell’incidente.

Gli investigatori hanno detto che i responsabili di controllare il traffico aereo nell’aeroporto di Muan avevano avvertito i piloti di possibili impatti con uccelli due minuti prima che l’aereo emettesse un segnale di soccorso che confermava che si era verificato un bird strike. Il rapporto preliminare sottolinea che i piloti avevano notato un gruppo di uccelli mentre si avvicinavano alla pista dell’aeroporto di Muan e che una telecamera di sicurezza ha filmato l’aereo avvicinarsi agli uccelli anche durante il tentativo di atterraggio. Le autorità smonteranno i motori, esamineranno a fondo i loro componenti, analizzeranno la scatola nera e i dati del controllo del traffico aereo, e indagheranno sul terrapieno, sul localizzatore e sulle prove dell’impatto con gli uccelli. L’aeroporto di Muan resterà chiuso fino al 18 aprile.

