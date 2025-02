Il leader siriano Ahmed al-Sharaa (anche noto durante la ribellione come al-Jolani) è andato in Arabia Saudita per la sua prima visita ufficiale da presidente del Paese. In programma c’è un vertice con i massimi funzionari sauditi. “Il presidente Ahmed al-Sharaa e il ministro degli Esteri Asaad al-Shaibani incontreranno nella capitale saudita Riyadh il principe ereditario Mohammed bin Salman“, si legge in una dichiarazione dell’ufficio di Sharaa, come riporta l’agenzia di stampa Rudaw. Mercoledì Sharaa è stato nominato presidente ad interim della Siria, più di un mese dopo che una coalizione guidata dal suo partito islamista Hay’at Tahrir al-Sham (Hts) ha rovesciato il regime di Bashar al-Assad e posto fine a decenni di governo baathista.

