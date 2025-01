Sarà formato un Consiglio legislativo temporaneo fino alla stesura della nuova Costituzione, quella attuale è sospesa

Ahmed Al-Sharaa, noto come Al Jolani, si è insediato come presidente di transizione in Siria. Lo riferisce Al Arabiya. Il comandante in capo della nuova amministrazione siriana, si legge, ha confermato che le priorità del paese oggi sono colmare il vuoto di potere, preservare la pace civile, costruire istituzioni statali, lavorare per costruire una struttura economica di sviluppo.

Sciolti Parlamento ed esercito, sospesa la Costituzione

Le nuove autorità siriane hanno annunciato lo scioglimento del parlamento e delle fazioni armate nel paese. Al Jolani sarà autorizzato a formare un Consiglio legislativo temporaneo fino alla stesura della nuova Costituzione, mentre quella attuale è attualmente sospesa. A riferirlo, il portavoce del settore delle operazioni militari del nuovo governo de facto della Siria, Hassan Abdul Ghani, citato dall’agenzia di stampa statale Sana. Poiché l’ex esercito siriano è crollato con la caduta di Assad, al Jolani ha chiesto la creazione di un nuovo esercito nazionale unificato e di forze di sicurezza.

