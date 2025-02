Migliaia di persone si sono riunite sabato a San Paolo per celebrare il Capodanno lunare cinese e dare il benvenuto all’Anno del Serpente in un evento all’aperto con musica, cibo, danze ed esibizioni di arti marziali cinesi. I festeggiamenti si sono svolti nel quartiere Liberdade, sede di una grande comunità di immigrati giapponesi, cinesi e coreani a San Paolo. In questa città si concentra la maggior parte dei 300mila cinesi e dei loro discendenti che hanno scelto di vivere in Brasile. Nel corso degli anni, il festival è diventato una tradizione amata anche dai brasiliani e ha celebrato la sua 20a edizione consecutiva nello stesso luogo. L’evento si è aperto con la tradizionale parata della danza del drago e del leone, seguita da una serie di esibizioni sul palco: tra queste alcune di Tai Chi Chuan e Kung Fu oltre a musica e danza tradizionale cinese. Durante i festeggiamenti, i partecipanti hanno avuto la possibilità di sperimentare l’autentica cucina cinese e di cimentarsi nella calligrafia mandarina. Il serpente, uno dei dodici animali dello zodiaco cinese, simboleggia la saggezza e la trasformazione. Il Capodanno cinese saluta l’arrivo della primavera e dà il via a due settimane di festeggiamenti in Cina e nelle comunità cinesi di tutto il mondo.

