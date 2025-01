Decine di canoisti argentini hanno partecipato a una gara amatoriale di dragon boat a Buenos Aires, in vista delle celebrazioni del Capodanno cinese. Lo sport tradizionale cinese, arrivato in Argentina nell’ambito di uno scambio culturale tra i due Paesi, si sta lentamente affermando nel Paese sudamericano. Le ‘barche drago’ cinesi sono imbarcazioni lunghe e colorate che affondano le loro radici in oltre 2.000 anni di tradizione. Le loro origini sono legate alla leggenda di Qu Yuan, un poeta che si annegò per protestare contro la corruzione. Gli abitanti del villaggio hanno remato per salvarlo, dando vita al Dragon Boat Festival. Le barche, adornate con teste e code di drago, simboleggiano forza e fortuna.

