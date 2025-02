Un piccolo aereo da trasporto medico che trasportava un paziente pediatrico e altre cinque persone, tutte di nazionalità messicana, si è schiantato nel nord-est di Philadelphia 30 secondi dopo il decollo, trasformandosi in una palla di fuoco e incendiando diverse case. Il video della telecamera di un’abitazione ha ripreso il momento in cui il velivolo è precipitato. Un bagliore di colore arancione si è acceso in lontananza, seguito da un alto pennacchio di fumo.

