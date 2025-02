A bordo del velivolo da trasporto medico una bimba. Lo schianto ha innescato un vasto incendio in un quartiere residenziale della città

Nuovo incidente aereo negli Usa a pochi dallo scontro tra un volo di linea e un elicottero militare sopra Washington che ha causato la morte di 67 persone. Un aereo da trasporto medico con a bordo una bambina malata, sua madre e altre quattro persone si è schiantato in un quartiere di Philadelphia poco dopo il decollo ieri sera, esplodendo in una palla di fuoco che ha inghiottito diverse case. La Jet Rescue Air Ambulance, che gestiva l’aeroambulanza Learjet 55, ha dichiarato in un comunicato: “Non possiamo confermare la presenza di sopravvissuti”.

Non è stato comunicato immediatamente se qualcuno a terra sia rimasto ucciso. Tutte e sei le persone a bordo provenivano dal Messico. Secondo Shai Gold, portavoce di Jet Rescue, la bambina era stato curata a Philadelphia per una patologia grave e doveva essere trasportata a casa. La destinazione finale del volo era Tijuana dopo uno scalo in Missouri. La piccola paziente e sua madre erano a bordo insieme a quattro membri dell’equipaggio. Gold ha detto che si trattava di un equipaggio esperto e che tutti coloro che partecipano a questi voli sono sottoposti a un rigoroso addestramento. L’aereo era registrato in Messico. La Jet Rescue ha sede in Messico e opera sia lì che negli Stati Uniti.

Trump: “Triste per aereo caduto a Philadelphia, perse altre anime innocenti”

In un post sul social Truth, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto: “È così triste vedere l’aereo precipitare a Philadelphia”, in riferimento all’aeroambulanza che si è schiantata nella tarda serata di ieri con 6 persone a bordo. “Altre anime innocenti perse”, ha aggiunto, “i soccorritori stanno già ricevendo il merito di aver fatto un ottimo lavoro. Seguiranno altre notizie. Dio vi benedica tutti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata