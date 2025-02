Ofer Calderon e Yarden Bibas sono stati accompagnati al punto d'incontro con la Croce Rosa

Secondo una ong palestinese nella giornata di sabato Israele deve liberare 183 prigionieri. Hamas ha reso noto i nomi dei tre ostaggi che saranno liberati nella giornata di sabato nell’ambito dell’accordo con Israele sul cessate il fuoco: Ofer Calderon, Keith Siegel e Yarden Bibas. Giovedì è stata una giornata di scambi ma anche di tensioni. Hamas ha liberato a Khan Younis tre ostaggi israeliani e 5 thailandesi. Il governo di Tel Aviv si è infuriato per il caos e la ressa in mezzo alle quali sono avvenute le liberazioni. Le immagini rilanciate dalle tv mostrano la ressa di miliziani e civili intorno al convoglio, urla e fischi: il premier israeliano Netanyahu le ha definite “immagini sconvolgenti”. IN AGGIORNAMENTO

Calderon e Bibas consegnati a Idf, in viaggio verso Israele

Il portavoce dell’esercito israeliano (Idf) ha riferito che i due ostaggi liberati poco fa da Hamas, Ofer Calderon e Yarden Bibas, sono stati trasferiti alle forze dell’Idf e dello Shin Bet nella Striscia di Gaza e sono in viaggio verso Israele, dove saranno sottoposti a una valutazione medica iniziale. Lo riporta Ynet.

Liberato anche Yarden Bibas e consegnato a Croce Rossa

Anche Yarden Bibas è stato liberato e consegnato da Hamas alla Croce Rossa, nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Anche lui è stato fatto salire sul palco allestito a Khan Younis con l’ormai tradizionale certificato di prigionia, ha salutato ed è poi salito su uno dei veicoli della Croce Rossa. Yarden è l’unico della sua famiglia a fare ritorno in Israele, la moglie Shiri e i figli Ariel (4 anni) e Kfir (2 anni) sono ancora prigionieri e secondo Hamas sono morti in un attacco aereo dell’Idf.

Ofer Calderon liberato e consegnato a Croce Rossa

L’ostaggio franco-israeliano Ofer Calderon è stato liberato da Hamas ed è stato consegnato alla Croce Rossa. È stato fatto salire su un palco allestito a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, prima di essere fatto salire su uno dei veicoli della Croce Rossa.

Croce Rossa a Khan Younis per rilascio ostaggi

I veicoli della Croce Rossa sono arrivati al luogo della consegna degli ostaggi allestito da Hamas a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Yarden Bibas e Ofer Calderon saranno consegnati da Hamas alla Croce Rossa locale, mentre Keith Siegel verrà rilasciato in un altro luogo allestito dal gruppo palestinese nel porto di Gaza City. Lo riporta il Times of Israel.

Rilascio ostaggi alle 7.30, preparativi a Khan Younis e Jabalia

Un funzionario della sicurezza israeliana ha detto ai media che il rilascio dei tre ostaggi israeliani dovrebbe iniziare alle 8.30 del mattino (le 7.30 in Italia). I tre che Hamas dovrebbe rilasciare sono Ofer Calderon, 54 anni, Keith Siegel, 65 anni, e Yarden Bibas, 35 anni. A Khan Younis e a Jabalia sono in corso i preparativi per il rilascio.

