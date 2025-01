Un camion è stato inghiottito da una voragine di grandi dimensioni che si è formata su una strada, a Yashio City vicino Tokyo, in Giappone. I soccorritori hanno cercato l’autista del mezzo, disperso all’interno del buco largo 10 metri, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco locali. Una gru ha sollevato parte del camion ma l’abitacolo del conducente è rimasto sul fondo della voragine e non si hanno notizie sulle sue condizioni. Le autorità della città di Yashio hanno emesso un avviso di evacuazione per i residenti nell’area del raggio di 200 metri dalla buca che sostengono possa essere stata causata dalla rottura di un tubo di scarico. NO ACCESS JAPAN, NO ARCHIVE

