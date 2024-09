I due esemplari saranno trasferiti nella loro terra d'origine a causa delle condizioni di salute

I panda giganti Ri Ri e Shin Shin tornano in Cina e i visitatori dello zoo Ueno di Tokyo hanno potuto vedere gli esemplari sabato per l’ultima volta. La coppia di 19 anni era stata data ‘in prestito’ alla struttura giapponese 13 anni fa da uno zoo cinese ma, per le cattive condizioni di salute dovute all’invecchiamento dei due esemplari, i due Paesi hanno concordato che i panda sarebbero dovuti tornare nella loro terra d’origine per continuare le cure. Lo zoo di Ueno ha concesso solo pochi minuti ai visitatori per vedere i panda, alcune persone si sono accampate durante la notte fuori dalla struttura per non perdere l’occasione di salutarli, mentre oltre 2mila visitatori hanno fatto la fila prima dell’apertura.

