Il presidente ucraino: "Determineremo quali sono quelli critici e che necessitano di soluzioni immediate"

“Oggi ho incaricato i funzionari del governo di fornire una relazione sui programmi di sostegno americani attualmente sospesi. Si tratta di programmi umanitari. Oleksii Kuleba e altri funzionari del Governo stanno identificando quali programmi specifici sono attualmente in deficit, programmi quasi tutti non incanalati attraverso il Governo dell’Ucraina, ma direttamente attraverso le nostre comunità, attraverso varie organizzazioni. Ci sono molti progetti coinvolti”. Così il presidente dell’Ucraina, Volodymir Zelensky, nel suo messaggio quotidiano sui social. “Determineremo quali sono quelli critici e che necessitano di soluzioni immediate. Possiamo fornire parte di questi finanziamenti attraverso le nostre finanze statali e ne discuteremo con europei e americani. Si tratta di molti settori, dalle comunicazioni alla digitalizzazione, dal sostegno ai veterani alle scuole, agli ospedali e alla ricostruzione”, ha aggiunto Zelensky.

