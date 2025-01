L'intervista a Relazioni Internazionali di Tribuna Politica ed Economica: "Contributo allo sviluppo economico malese in settori ad alto valore tecnologico"

L’ambizioso Piano Industriale 2030 della Malesia rappresenta una grande opportunità per intensificare la cooperazione economica. Partnership in un ampio spettro di attività – tese a rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali con una visione condivisa di innovazione e sostenibilità – contribuiscono a rafforzare la presenza italiana in un paese chiave dell’indo-pacifico”. Così in un’Massimo Rustico, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso l’Ambasciata d’Italia a Kuala Lumpur. “I Grandi Gruppi italiani sono protagonisti di importanti collaborazioni industriali, contribuendo allo sviluppo economico malese in settori ad alto valore tecnologico.rappresenta una grande opportunità per intensificare la cooperazione economica. Partnership in un ampio spettro di attività – tese a rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali con una visione condivisa di innovazione e sostenibilità – contribuiscono a rafforzare la presenza italiana in un paese chiave dell’indo-pacifico”. Così in un’ intervista a Relazioni Internazionali di Tribuna Economica

“La Malesia si conferma un centro economico strategico nel Sud-est asiatico, grazie alla sua posizione geografica vantaggiosa e a un ambiente economico in crescita. Il Paese ha avviato piani ambiziosi per consolidare il proprio ruolo nei settori dell’energia, della produzione di semiconduttori e della finanza islamica, attirando significativi investimenti esteri e rafforzando la stabilità economica”, spiega l’ambasciatore.

Italia-Malesia, ambasciatore Rustico: “Spicca l’industria dei semiconduttori”

“Tra i settori chiave spicca l’industria dei semiconduttori, che contribuisce al 13% delle attività globali di test e confezionamento. Il governo punta ad attrarre oltre 100 miliardi di dollari di investimenti nei prossimi 5 anni per consolidare la posizione del Paese tra i leader globali in questo comparto”, dice Rustico che osserva: “Le catene di produzione globali di componenti elettronici, in particolare nel settore dei semiconduttori, rappresentano un’opportunità di investimento estremamente promettente per gli operatori internazionali. La Malesia, grazie alla sua posizione strategica nel Sud-est asiatico, alle solide infrastrutture e a un ambiente favorevole agli affari, si è affermata come un hub tecnologico di riferimento nella regione”.

Non solo: “La Malesia, con abbondanti risorse di petrolio e gas naturale, rappresenta una opportunità per le imprese italiane del settore energetico. Grazie alla leadership di Petronas, la compagnia energetica nazionale, il Paese offre possibilità di collaborazione attraverso joint venture e contratti condivisi, favorendo l’introduzione di tecnologie avanzate e soluzioni sostenibili”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata