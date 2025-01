Ambasciatore israeliano all'Onu: "La legge proibisce all'Unrwa di operare all'interno del territorio sovrano dello Stato di Israele"

“Israele interromperà ogni collaborazione, comunicazione e contatto con l’Unrwa”, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, “o chiunque agisca per suo conto”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore israeliano all’Onu, Danny Danon in vista della riunione del Consiglio di Sicurezza sulla questione. Lo riferisce Times of Israel.

“La legge proibisce all’Unrwa di operare all’interno del territorio sovrano dello Stato di Israele e proibisce qualsiasi contatto tra funzionari israeliani e l’Unrwa”, ha affermato.

Per il commissario generale dell’Unrwa, Philippe Lazzarini, l’attuazione del divieto, che dovrebbe entrare in vigore giovedì, sarebbe “disastrosa e paralizzerebbe il lavoro dell’organismo nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania”. Lo stop “aumenterebbe l’instabilità e la disperazione nei territori palestinesi occupati in un momento critico”, comprometterebbe il cessate il fuoco a Gaza e saboterebbe la ripresa e la transizione politica dell’enclave, ha spiegato.

