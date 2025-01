Lotti di Coca Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid e Fuze Tea sono stati tra i prodotti richiamati in Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi

Coca-Cola ha richiamato alcune delle sue bevande analcoliche in Europa dopo che sono stati rilevati livelli più alti del normale di una sostanza chimica chiamata clorato nelle bottiglie e nelle lattine di uno stabilimento di produzione in Belgio. Lotti di Coca Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid e Fuze Tea sono stati tra i prodotti richiamati in Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, ha dichiarato martedì l’azienda. Il richiamo riguarda le bevande con codici di produzione dal 328 GE al 338 GE.

“Siamo inoltre in contatto con le autorità di un numero molto limitato di mercati europei – Francia, Germania e Gran Bretagna – dove è stata spedita una quantità molto limitata di scorte”, ha dichiarato l’azienda. In questi Paesi non è stato richiamato alcun prodotto.

Le autorità sanitarie di Danimarca, Portogallo e Romania sono state informate dal sistema di allarme rapido dell’Unione Europea per verificare se gli scaffali dei negozi o i distributori automatici fossero stati riforniti di bibite potenzialmente contaminate.

Il rischio è stato definito “grave”.

Cos’è il clorato presente nella Coca-Cola

Il clorato deriva dai disinfettanti a base di cloro utilizzati per il trattamento dell’acqua destinata alla lavorazione degli alimenti. La sostanza chimica è stata collegata a problemi di salute potenzialmente gravi, in particolare tra i bambini, in quanto interferisce con il corretto funzionamento della ghiandola tiroidea. Coca-Cola ha dichiarato di aver ricondotto il problema a uno specifico contenitore utilizzato nel processo di trattamento dell’acqua presso lo stabilimento della città di Gand, durante i controlli di sicurezza di routine. Ha consigliato ai clienti di non consumare le bevande dei lotti in questione e di restituirle al punto vendita per ottenere la conferma dell’avvenuto smaltimento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata