Migliaia di palestinesi hanno iniziato a dirigersi verso il nord di Gaza per fare ritorno a casa. L’IDF ha permesso ai cittadini di iniziare a spostarsi nel corridoio di Netzarim a partire dalle 7 del mattino. Migliaia in fila in auto e a piedi verso la parte settentrionale della Striscia.

