È il primo rientro in oltre un anno. Israele annuncia che giovedì Hamas libererà Arbel Yehud e altri due ostaggi

Lo Stato ebraico ha iniziato a consentire ai palestinesi di tornare nella zona nord della Striscia di Gaza, pesantemente distrutta, per la prima volta in oltre un anno di guerra. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che Hamas “libererà giovedì Arbel Yehud e altri due ostaggi”. IN AGGIORNAMENTO

Ben Gvir: “Ritorno palestinesi a Nord Gaza è umiliante”

Le immagini provenienti da Gaza di decine di migliaia di palestinesi che tornano nella parte nord della Striscia attraverso il corridoio di Netzarim sono “un’altra parte umiliante” dello “sconsiderato” accordo di cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi. Lo dichiara Itamar Ben Gvir, il leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit, citato da Times of Israel. “Questa non è la ‘vittoria totale’, questa è la resa totale”, ha scritto su X il politico, dimessosi dal governo in opposizione all’accordo sugli ostaggi. “Gli eroici soldati dell’Idf non hanno combattuto e dato la vita nella Striscia” solo perché i palestinesi tornassero a nord, ha aggiunto. “Dobbiamo tornare alla guerra e distruggere”.

Hamas: “Disposti a cedere governo Gaza, Trump è serio”

Un alto funzionario dell’ufficio politico di Hamas ha dichiarato che l’organizzazione non intende necessariamente governare la Striscia di Gaza dopo la guerra iniziata con Israele il 7 ottobre 2023. In un’intervista al canale saudita Al Arabiya Moussa Abu Marzouk ha spiegato che Hamas comprende come, in futuro, l’organo di governo della Striscia richiederà un sostegno sia regionale che internazionale, incluso quello del presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas. Il funzionario ha aggiunto che l’organizzazione sarebbe disposta a negoziare la composizione del governo della Striscia con gli Stati Uniti, poiché ritiene che il presidente Donald Trump sia “un presidente serio”, alla luce dell’accordo sul cessate il fuoco e sulla liberazione degli ostaggi che lui e il suo inviato per il Medioriente, Steve Witkoff, hanno contribuito a finalizzare. Abu Marzouk ha comunque criticato Trump per i commenti recenti che suggerivano di svuotare l’enclave e trasferire la sua popolazione in Giordania ed Egitto. “Nessun palestinese o arabo accetterà l’idea di Trump sullo sfollamento”, ha avvertito. “Non avrà successo”.

Hamas: “Ritorno degli sfollati a Nord Gaza è una vittoria”

Il ritorno degli sfollati nel nord di Gaza è “una vittoria” per i palestinesi e una sconfitta per gli israeliani. Lo afferma Hamas in una dichiarazione citata da Al Jazeera. Secondo l’organizzazione le scene del ritorno dei palestinesi nelle aree da cui erano stati sfollati confermano il loro legame con la loro terra e ancora una volta “dimostrano – si legge – il fallimento dell’occupazione nel raggiungere gli obiettivi aggressivi di sfollare le persone e di spezzare la loro ferma volontà”.

Palestinesi sfollati cominciano a tornare nel nord di Gaza

Migliaia di palestinesi hanno iniziato a dirigersi verso nord lungo Rasheed Street a Gaza per fare ritorno nella parte settentrionale della Striscia, Lo mostrano i filmati pubblicati dagli account dei social media palestinesi e diffusi da Times The Of Israel. L’IDF ha affermato che consentirà ai cittadini di Gaza di iniziare a spostarsi nel corridoio di Netzarim a partire dalle 7 del mattino. Media palestinesi riferiscono che le forze armate israeliane hanno iniziato a ritirarsi da una parte del corridoio Netzarim, nella parte centrale di Gaza, in vista della riapertura dell’area ai palestinesi sfollati che tornano nel nord della Striscia. Secondo quanto riferito, l’esercito sta evacuando la parte occidentale del corridoio Netzarim, che taglia in due Gaza e ne separa il nord dal sud.

Premier libanese: “Cessate il fuoco prorogato fino al 18 febbraio”

Gli Stati Uniti e il Libano affermano che l’accordo di cessate il fuoco con Israele, che sarebbe dovuto scadere domenica, è stato prorogato fino a metà febbraio. Israele ha mantenuto le truppe dispiegate in Libano oltre la scadenza iniziale, accusando il governo libanese di non aver attuato pienamente la sua parte dell’accordo, che richiedeva il ritiro di Hezbollah dalla zona. Domenica, il ministero della Salute libanese ha dichiarato che i soldati israeliani avevano ucciso 22 persone e ne avevano ferite altre 124 mentre cercavano di tornare alle loro abitazioni nel sud del Paese. Il primo ministro libanese Najib Mikati ha dichiarato che, in seguito ai contatti con gli Stati Uniti, la tregua rimarrà in vigore fino al 18 febbraio.

Netanyahu: “Giovedì libere Arbel, Agam e altro ostaggio, poi tre sabato”

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu conferma di aver raggiunto un accordo con Hamas sul rilascio degli ostaggi, affermando che la civile Arbel Yehud, la soldatessa Agam Berger e un terzo ostaggio, di cui non è stato rivelato il nome, saranno rilasciati giovedì. Inoltre, sabato verranno liberati altri tre ostaggi, come previsto. Lo scrive il Times of Israel. Israele afferma inoltre di aver ricevuto da Hamas un documento in cui si afferma chi tra i restanti ostaggi destinati al rilascio nella prima fase dell’accordo di cessate il fuoco siano ancora vivi. In cambio, l’Idf consentirà il passaggio dei cittadini di Gaza verso la parte settentrionale della Striscia a partire da domani mattina. L’ufficio di Netanyahu afferma che Israele ha raggiunto un accordo con Hamas dopo “trattative forti e determinate” e ribadisce che “non tollererà alcuna violazione dell’accordo”.

