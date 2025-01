Tre morti in Libano per i raid dell'Idf

L’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha affermato che Hamas ha commesso nella giornata di sabato due violazioni dell’accordo di cessate il fuoco: “Arbel Yehud non è stato ancora rilasciata e l’elenco dettagliato delle condizioni degli ostaggi per la fase 1 non è stato ancora presentato” di conseguenza, si afferma che “è stato deciso che il passaggio dei cittadini di Gaza verso la parte settentrionale della Striscia di Gaza non sarà approvato”. Lo riporta il Times of Israel. “Si prevedeva che Hamas avrebbe creato ostacoli e continuato le manovre di guerra psicologica sulla strada per l’attuazione dell’accordo. Siamo determinati a garantire il ritorno di tutti gli ostaggi, sia i vivi che i caduti. Forniremo ulteriori aggiornamenti il prima possibile”, viene spiegato ancora.

Tre morti in sud Libano dopo attacco israeliano

Il ministero della Salute libanese riferisce che tre persone sono state uccise e circa 31 sono rimaste ferite dal fuoco israeliano nel Libano meridionale. Nel fine settimana la Idf aveva avvertito i civili libanesi di non avvicinarsi alle zone in cui sono ancora schierate le truppe. Lo riferisce Times of Israel.

Beirut, sale a 15 numero vittime fuoco israeliano nel Sud

Il ministero della Salute libanese ha dichiarato che da questa mattina 15 persone sono state uccise dal fuoco israeliano nel Libano meridionale. Secondo il ministero, ci sarebbero anche decine di feriti. L’esercito israeliano afferma di aver aperto il fuoco sui sospettati che si avvicinavano alle truppe.

Hamas: “No a piano Trump su trasferimento abitanti”

Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato che i palestinesi non accetteranno mai il suggerimento del presidente statunitense Donald Trump di reinsediare almeno temporaneamente la maggior parte della popolazione di Gaza altrove, anche in Egitto e Giordania. “Anche se apparentemente ben intenzionato con la scusa della ricostruzione”, il popolo palestinese non accetterà mai una simile proposta, ha dichiarato Bassem Naim, membro dell’ufficio politico di Hamas.

Egitto dice no a proposta Trump su trasferimento palestinesi

Una fonte egiziana di alto livello ha detto alla Tv Al-Hadath che l’Egitto è contrario alla spostamento dei palestinesi da Gaza ad altri luoghi “e l’ha sottolineato alla parte americana qualche tempo fa”. Il riferimento è all’ultima proposta formulata dal presidente americano Donald Trump.

