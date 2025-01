Il tycoon sblocca l'invio di 2mila bombe pesanti a Israele

Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato sabato che vorrebbe vedere la Giordania, l’Egitto e altre nazioni arabe aumentare il numero di rifugiati palestinesi per spostare abbastanza popolazione da “ripulire” l’area devastata dalla guerra nella Striscia di Gaza. Durante una sessione di domande e risposte di 20 minuti con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, Trump ha anche detto di aver posto fine al blocco del suo predecessore sull’invio di bombe da 2.000 libbre in Israele.

Sbloccato l’invio di 2mila bombe pesanti a Israele

Il presidente americano ha dichiarato di aver posto fine alla sospensione nell’invio di bombe da 2.000 libbre a Israele che era stata disposta dal suo predecessore, Joe Biden, come forma di pressione per ridurre le vittime civili durante la guerra dell’alleato degli Stati Uniti con Hamas a Gaza, al momento interrotta dall’accordo per il cessate il fuoco. “Molte cose che erano state ordinate e pagate da Israele ma non sono state inviate da Biden – ha dichiarato Trump in un post sul suo social network Truth – sono ora in arrivo!” Un funzionario dell’amministrazione americana ha confermato che si riferiva alle bombe pesanti

