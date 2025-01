L’India si ferma per celebrare il suo 76esimo giorno della Repubblica. Una folla in piazza a Nuova Delhi per assistere alle celebrazioni. Imponente la parata che ha messo in mostra la potenza militare e la diversità culturale del Paese. Si commemora l’anniversario dell’adozione ufficiale della Costituzione indiana il 26 gennaio 1950, quasi tre anni dopo l’indipendenza dal dominio coloniale britannico. Diversi carri allegorici hanno celebrato la diversità culturale indiana, tra cui uno dedicato al Maha Kumbh, il grande festival indù in corso, considerato il più grande raduno religioso del mondo.

