Il leader bielorusso in carica Alexander Lukashenko ha votato nel suo seggio elettorale di Minsk per le elezioni presidenziali che lo vedono in corsa senza alcun vero rivale. Il presidente, 70enne, che governa il Paese di 9 milioni di abitanti dal 1994, è quasi certo di aggiudicarsi un settimo mandato.

