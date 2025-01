Potranno riabbracciare i propri cari dopo oltre 15 mesi di prigionia

Altri quattro ostaggi israeliani saranno liberati oggi da Hamas nell’ambito dell’accordo sul cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri. Una fonte vicina ad Hamas ha riferito che le Brigate Al-Qassam, il braccio militare del movimento, consegneranno quattro donne soldato israeliane come parte dell’accordo questa mattina, cioè prima della data specificata. Lo riporta l’agenzia saudita Asharq News. Secondo l’accordo, Israele deve rilasciare 200 prigionieri palestinesi, tra cui 120 prigionieri condannati all’ergastolo, compresi i prigionieri della Gerusalemme occupata.

Convogli Hamas raggiungono Gaza City per rilascio ostaggi

Centinaia di membri delle Brigate al-Qassam di Hamas si stanno radunando in Piazza Palestina, nel cuore della città di Gaza, dove potrebbe aver luogo il rilascio dei prigionieri israeliani (quattro soldatesse israeliane rapite il 7 ottobre 2023). Lo riferisce Al Jazeera. I membri di Hamas sono armati e indossano l’intera tenuta militare. Secondo Al Jazeera, si prevede che il rilascio avverrà a breve e che le quattro prigioniere israeliane saranno consegnate ai membri del Comitato Internazionale della Crocer Rossa. Una grande folla di palestinesi si è radunata in Piazza Palestina a Gaza City in vista del previsto rilascio degli ostaggi israeliani. Oltre a centinaia di membri di Hamas, sul posto sono presenti anche altre fazioni palestinesi, tra cui la Jihad islamica, riferisce ancora Al Jazeera.

Idf: “Completati preparativi per ritorno 4 ostaggi”

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno comunicato di aver completato oggi i preparativi per il ritorno di quattro ostaggi dalla prigionia di Hamas. Lo riporta Times of Israel. I quattro ostaggi saranno prima condotte in una base militare nei pressi del confine, dove saranno sottoposte a un primo controllo. Da lì verranno trasportate in ospedale per incontrare le loro famiglie per la prima volta dopo 477 giorni.

Gli autobus della Croce Rossa si stanno dirigendo questa mattina al valico di Kerem Shalom

Gli autobus della Croce Rossa si stanno dirigendo questa mattina al valico di Kerem Shalom (a sud-est di Rafah) per ricevere il primo gruppo di detenuti palestinesi che saranno rilasciati. La maggior parte di loro è stata arrestata dopo il 7 ottobre 2023, durante operazioni militari di terra nella Striscia di Gaza. Ieri Hamas ha comunicato che le quattro soldatesse che saranno liberate sono: Liri Albag di 19 anni, Karina Ariev, Daniella Gilboa e Naama Levy, tutte di 20 anni.

