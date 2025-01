Siria, Kallas: "Pronti a revoca sanzioni graduale". Si arrende comandante di Hamas a Jenin

L’Ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato ufficialmente che l’esercito israeliano (Idf) non si ritirerà dal Libano domenica 26 gennaio, come previsto dall’accordo di cessate il fuoco tra Israele Hezbollah. Intanto oggi è attesa la comunicazione da parte di Hamas dei nomi dei quattro ostaggi israeliani da rilasciare sabato nell’ambito dell’accordo sul cessate il fuoco.

Hamas ha comunicato a Israele i nomi delle 4 donne ostaggio libere sabato

Hamas ha comunicato i nomi delle 4 donne israeliane tenute ostaggio che saranno liberate domani nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza. Le autorità israeliane hanno chiesto ai media di non pubblicare i nomi finché non saranno state informate le famiglie. Lo riporta il Times of Israel. -L’Ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confernato che “i mediatori hanno ricevuto l’elenco per il rilascio delle donne rapite” e ha osservato che la risposta di Israele all’elenco “sarà fornita in seguito”.

Gaza, Hamas conferma uccisione di suoi alti funzionari

Hamas ha ammesso che un attacco aereo israeliano avvenuto la scorsa estate ha ucciso Rawhi Mushtaha, il primo ministro de facto della Striscia di Gaza, e un altro alto funzionario. Le Forze di difesa israeliane (Idf) avevano dichiarato nell’ottobre 2024 che un attacco aereo su un tunnel nel nord di Gaza tre mesi prima aveva ucciso Mushtaha, insieme ai funzionari di Hamas Sameh al-Siraj, che ricopriva la carica di responsabile della sicurezza nell’ufficio politico di Hamas, e Sami Odeh, il capo del “meccanismo di sicurezza generale” di Hamas. Le morti non erano state finora confermate dal gruppo palestinese. Lo riporta il Times of Israel.

Tel Aviv, parenti ostaggi bloccano autostrada: “Tornino tutti”

I familiari degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas stanno bloccando la principale autostrada di Tel Aviv, chiedendo al primo ministro Benjamin Netanyahu di non soccombere alle pressioni dei rappresentanti dell’estrema destra Betzalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, che chiedono che la guerra venga ripresa. Lo riporta Haaretz. I parenti degli ostaggi chiedono a Netanyahu di “impegnarsi affinché Israele porti a termine l’accordo in toto” e che tutti gli ostaggi tornino a casa.

Onu: “4.800 camion aiuti entrati a Gaza da cessate il fuoco”

Rania Dagash-Kamara, vicedirettrice esecutiva del Programma alimentare mondiale (WFP) delle Nazioni Unite, ha dichiarato ad Al Jazeera che il cessate il fuoco “atteso da tempo” nell’enclave palestinese ha permesso agli operatori umanitari di aumentare le forniture di aiuti necessarie alla popolazione, per lo più “senza incidenti”. Da quando è iniziato il cessate il fuoco, “siamo riusciti a far arrivare 4.800 camion. Questo è per l’intera comunità umanitaria”, ha aggiunto. “Ciò di cui abbiamo bisogno, tuttavia, è che i valichi di frontiera rimangano aperti, in modo affidabile, e che il nostro personale sia in grado di muoversi liberamente e in sicurezza attraverso la Striscia di Gaza per raggiungere i 2 milioni di persone bisognose”, ha aggiunto.

Cisgiordania, Media israeliani: comandante di Hamas a Jenin si è arreso

Qays al-Saadi, il comandante dell’ala militare di Hamas e Jenin in Cisgiordania, si sarebbe arreso consegnandosi all’Idf nella parte orientale della città. Lo scrive Ynet citando fonti palestinesi.

Ufficio Netanyahu: “Idf non si ritirerà domenica da Libano”

L’Ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato ufficialmente che l’esercito israeliano (Idf) non si ritirerà dal Libano domenica 26 gennaio, come previsto dall’accordo di cessate il fuoco tra Israele Hezbollah. Lo riporta Ynet. Secondo l’annuncio, “nel quadro del cessate il fuoco, è stato stabilito che il ritiro graduale dell’Idf dovrebbe avvenire entro 60 giorni. La clausola è stata così formulata fermo restando che il processo di recesso potrà protrarsi oltre i 60 giorni”. L’ufficio di Netanyahu ha aggiunto che “il processo di ritiro dell’Idf è subordinato allo schieramento dell’esercito libanese nel Libano meridionale e all’applicazione completa ed effettiva dell’accordo, con il ritiro allo stesso tempo di Hezbollah oltre il Litani. Poiché l’accordo di cessate il fuoco non è stato ancora pienamente applicato dallo Stato del Libano, il processo di uscita graduale continuerà, previo pieno coordinamento con gli Stati Uniti”.

Gaza, Kallas: “Ue impegnata per sviluppo e ricostruzione“

“Israeliani e palestinesi meritano la pace a lungo termine, l’Ue rimane un forte sostenitore del popolo palestinese. Stiamo anche intensificando i nostri aiuti, siamo in trattative per riprendere la nostra missione Eubam a Rafah. Siamo anche impegnati nella ricostruzione e nello sviluppo a lungo termine e crediamo che la soluzione dei due Stati sia l’unica via da seguire”. Lo afferma l’Alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas in un punto stampa durante la sua visita in Turchia. “Il cessate il fuoco a Gaza offre un’opportunità per interrompere questo ciclo di violenza e sollecitiamo entrambe le parti a implementare questo accordo. Naturalmente, il cessate il fuoco è temporaneo, ma abbiamo bisogno di una pace sostenibile”, sottolinea.

Siria, Kallas: “Pronti a revoca sanzioni graduale ma con riserva”

Lunedì i ministri degli Esteri Ue discuteranno della revoca delle sanzioni alla Siria, sulle quali “stiamo adottando un approccio graduale. Ovvero, se vediamo che i passi della leadership siriana vanno nella giusta direzione, allora siamo anche disposti ad allentare il livello successivo di sanzioni. Iniziamo con quelle che sono realmente necessari per avviare la ricostruzione del paese, e poi siamo disposti a fare i nostri passi se la leadership siriana li sta facendo per loro conto”. Lo afferma l’Alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas in un punto stampa durante la sua visita in Turchia. “Vogliamo anche avere un meccanismo di riserva. Ovvero, se vediamo che gli sviluppi stanno andando nella direzione sbagliata, stiamo anche ripristinando le sanzioni. Il futuro della Siria è sia promettente che fragile. Quindi, dobbiamo vederlo in atto. E sono felice che, insieme agli attori regionali, anche la Turchia, anche gli Stati Uniti e il Regno Unito, abbiamo davvero inviato gli stessi messaggi che vogliamo vedere in Siria. Ma le prime decisioni le prenderemo lunedì”, sottolinea.

