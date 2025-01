Il ministro della Difesa Healey: "A Putin diciamo 'vi vediamo, sappiamo cosa state facendo'"

Il Segretario alla Difesa del Regno Unito, John Healey, ha riferito ai parlamentari che la Royal Navy sta monitorando una nave spia russa dopo che questa è entrata nelle acque britanniche all’inizio di questa settimana.

Individuata nella acque del Mare del Nord

Healey ha affermato che la nave Yantar, che si trova attualmente nel Mare del Nord, dopo aver attraversato le acque del Regno Unito ed essere stata individuata nella Manica a 45 miglia dalla costa britannica, è stata utilizzata per raccogliere informazioni e mappare le infrastrutture sottomarine del Regno Unito.

Healey: “Altro esempio di crescente aggressività russa”

Healey ha aggiunto che l’incidente è “un altro esempio della crescente aggressività russa”. “Volevo anche che il presidente Putin recepisse questo messaggio: vi vediamo, sappiamo cosa state facendo e non esiteremo ad agire con fermezza per proteggere questo Paese”, ha assicurato il Ministro britannico, come riporta la Bbc. La Russia descrive la Yantar come una nave da ricerca oceanica gestita dal ministero della Difesa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata