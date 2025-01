Il presidente americano si rivolge a Putin: "Probabili nuove sanzioni alla Russia se non negozia"

Nel giorno del suo giuramento come presidente, Donald Trump promette di mettere fine al conflitto allo stesso tempo afferma che saranno probabili nuove sanzioni alla Russia se Putin non accettasse di negoziare. Intanto Zelensky dichiara: “L’Europa si dia una mossa se vuole contare nei negoziati per la fine della guerra”. IN AGGIORNAMENTO

Papa: “Pregare per anziani che vivono tragedia guerra”

“Ricordate anche nelle vostre preghiere le persone anziane dell’Ucraina che stanno vivendo la tragedia della guerra“. È l’invito rivolto ai fedeli polacchi da Papa Francesco nel corso dell’udienza generale del mercoledì in corso nell’aula Paolo VI in Vaticano. Nel suo saluto ai pellegrini provenienti dalla Polonia Bergoglio ha ricordato che nel Paese in questi giorni si celebra la festa dei nonni: “Sia un’occasione per costruire e rafforzare una nuova alleanza tra generazioni”, ha rimarcato il Pontefice.

Zelensky: “Ingresso Kiev nella Nato se Trump dicesse di si”

“La maggior parte dei Paesi ci ha supportato, ma quattro, in particolare, no: la Germania, la Slovacchia, l’Ungheria e gli Stati Uniti. In tutti e quattro questi Paesi tutto dipende dagli Usa: penso che se Trump dicesse che è il momento per far entrare Kiev nell’alleanza, lo seguirebbero tutti”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una intervista a La Stampa. Su quanti uomini occorrano secondo lui per una eventuale forza di pace che dovrà essere impegnata in Ucraina una volta finita la guerra, Zelensky ha detto: “Duecentomila persone da tutta Europa, è il minimo. Ma penso che la Nato sia la soluzione migliore, la più conveniente. Minacce di questo tipo possono essere contrastate solo insieme”.

Ministero Difesa Russia: “Distrutta roccaforte Ucraina Krasnoarmeysk”

“I proiettili da 203 mm hanno distrutto la roccaforte Ucraina in direzione di Krasnoarmeysk“. Lo rende noto il ministero della Difesa russo. “I militari del Gruppo di forze Tsentr hanno lanciato una serie di attacchi con proiettili ad alto esplosivo da 203 mm per distruggere obiettivi a una distanza di oltre 25 chilometri – prosegue la nota -. L’attacco di un equipaggio del sistema di artiglieria semovente Malka contro una roccaforte AFU situata in una cintura forestale è stato corretto utilizzando un veicolo aereo senza pilota Orlan-30”.

Ministero Difesa russo: “Abbattuti 8 droni a Rostov, Kursk e Voronezh”

Otto droni sono stati abbattuti durante la notte nelle regioni di Rostov, Kursk e Voronezh. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Trump: “Probabili nuove sanzioni alla Russia se non negozia”

“Sembra probabile“. Così ha risposto Donald Trump alla domanda se imporrebbe ulteriori sanzioni alla Russia nel caso Vladimir Putin si rifiuti di sedere al tavolo delle trattative.

