Con Obama nel 2008 l'inaugurazione più affollata

Dal discorso più corto, quello di George Washington, a quello più lungo, da parte di William Henry Harrison, fino all’inaugurazione con il maggior numero di persone, quella di Barack Obama nel 2008, sono tante le curiosità che riguardano l’Inauguration Day. Donald Trump sarà il secondo presidente a essere insediato in mandati non consecutivi dopo Grover Cleveland, che è stato il 22esimo e 24esimo presidente. George Washington è stato invece l’unico presidente a giurare in due luoghi in città differenti: la Federal Hall di New York City nel 1789 e la Congress Hall di Philadelphia nel 1793. E’ anche il presidente che tenne il discorso inaugurale più breve: nel suo secondo insediamento nel 1793, pronunciò solo 135 parole. Il discorso inaugurale più lungo fu invece quello del 1841 di William Henry Harrison, il nono presidente degli Stati Uniti, che pronunciò 8.445 parole in un’ora e 45 minuti. Harrison morì un mese dopo di polmonite, il che rese la sua presidenza la più breve della storia americana, con i suoi 32 giorni.

L’insediamento di Barack Obama nel 2008 fu l’evento con la più grande partecipazione nella storia di Washington DC con 1,8 milioni di persone. Franklin Delano Roosevelt è invece l’unico presidente ad essere stato eletto e ad aver prestato giuramento quattro volte, avendo vinto le elezioni nel 1932, 1936, 1940 e 1944, prima che fossero stabiliti i limiti del mandato presidenziale. Trump userà per il giuramento la Bibbia che Abraham Lincoln utilizzò durante la cerimonia del suo giuramento nel 1861 e una sua bibbia personale. Il vicepresidente eletto JD Vance presterà giuramento utilizzando una Bibbia di famiglia risalente alla sua bisnonna.

