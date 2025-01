Foto dall'archivio - Sousse, Tunisia

L'uomo aveva 73 anni. Ex insegnante di latino e greco originario del territorio di Ascoli Piceno

Paolo Corsi, ex insegnante di latino e greco di 73 anni originario del territorio di Ascoli Piceno, nel comune di Ripatransone, è stato ucciso in un’abitazione nella città di Sousse, in Tunisia, dopo una rapina. La vittima è stata uccisa nella casa dove viveva. È quanto si apprende da fonti della Farnesina. L’ambasciata d’Italia a Tunisi è già in contatto con la famiglia per il rientro della salma.

La notizia si è sparsa poco fa in città lasciando stupore tra i cittadini. La famiglia è in contatto con la Farnesina per il rientro del corpo. Corsi, a quanto si apprende, era residente a Roma da tanti anni e passava diversi periodi di vacanza nella sua abitazione tunisina. Secondo quanto apprende LaPresse , la vittima non era iscritta all’Aire.

