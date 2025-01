Aggressioni simili sono avvenute a Solingen, Mannheim e Stoccarda

L’attacco con coltello che ha causato 2 morti, tra cui un bambino di due anni, e almeno due feriti gravi a Aschaffenburg, in Baviera, è solo l’ultimo delle terribili aggressioni con arma da taglio che stanno sconvolgendo la Germania e che sono in netto aumento negli ultimi anni.

I dati

Nel 2023 l’Ufficio federale di polizia criminale ha registrato 8.951 attacchi con coltello nell’ambito delle lesioni personali gravi e pericolose (l’anno precedente 8.160 casi) e 4.893 casi nell’ambito delle rapine (l’anno precedente 4.195). A Berlino, nel 2023, la polizia ha registrato complessivamente 3.482 casi in cui è stato utilizzato il coltello come mezzo di reato, 165 in più rispetto all’anno precedente.

Attacco a Solingen

La sera del 23 agosto 2024, in occasione delle celebrazioni per il 650esimo anniversario della città di Solingen, nel Nord-Reno Vestfalia, un uomo ha aggredito i passanti con un coltello.

Nell’attacco sono morte 3 persone e altre 8 sono rimaste ferite, 4 gravemente. L’autore del reato si è dato alla fuga e la polizia ha dato il via a un’operazione per rintracciarlo, predisponendo posti di blocco in tutto il Paese. Un 15enne è stato arrestato perchè sarebbe stato a conoscenza dell’attacco pianificato. L’autore del reato è stato identificato in un 26enne siriano che doveva essere espulso dalla Germania ed è stato arrestato. L‘Isis ha poi rivendicato l’attentato, che ha provocato forti polemiche in Germania, mettendo in discussione le leggi sulle espulsioni dei richiedenti asilo non aventi diritto. All’interno di un pacchetto sulla sicurezza sono state anche rafforzate le leggi sul possesso delle armi e sul divieto di coltelli.

Attacchi durante gli Europei di Calcio

Anche i recenti Europei di calcio in Germania sono stati segnati dagli attacchi con coltello. Un attacco, fortunatamente non mortale, è avvenuto nella fan-zone di Stoccarda durante la proiezione della partita tra Repubblica Ceca e Turchia del 26 giugno 2024. Tre persone sono state ferite, prima dell’intervento della polizia che ha arrestato un 25enne siriano. I feriti erano un tedesco e due cittadini turchi. Sempre durante gli Europei, nella serata del 14 giugno 2024, in occasione della partita inaugurale del torneo tra Germania e Scozia, un uomo ha fatto irruzione nel giardino di un’abitazione a Wolmirstedt, in Sassonia-Anhalt, e ha accoltellato diverse persone che si erano riunite per seguire l’incontro in televisione. L’uomo, un 27enne afghano, in precedenza aveva già aggredito e ucciso un connazionale 23enne. In seguito la polizia è intervenuta e ha ucciso l’aggressore.

Omicidio al campo sportivo di Francoforte

Nella notte tra il 15 e il 16 giugno 2024, un 31enne è stato ucciso durante una discussione tra due gruppi al campo sportivo del VfB Unterliederbach di Francoforte.

Un 30enne ha ferito mortalmente la vittima pugnalandola alla parte superiore del corpo. L’autore dell’attacco, anche lui tedesco, si è poi costituito.

Poliziotto ucciso a Mannheim

Il 31 maggio del 2024 un afghano residente in Germania ha ferito a morte l’agente di polizia Rouven Laur a Mannheim. Nell’attacco con coltello l’uomo ha ferito gravemente anche altre cinque persone. L’attacco era rivolto a Michael Stürzenberger, attivista ‘anti Islam’ e presidente del movimento civile Pax Europa, pochi giorni prima delle elezioni europee. Anche Stürzenberger è rimasto ferito. L’aggressore è stato ucciso dalla polizia. Il procuratore generale federale che ha condotto le indagini sul caso lo ha classificato come attacco “di motivazione religiosa”. L’attacco di Mannheim ha suscitato forti polemiche a livello nazionale e ha aperto un dibattito sulle possibili espulsioni dei criminali in Afghanistan.

