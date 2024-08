Diversi feriti: l'aggressore è in fuga

Durante la festa per il 650° anniversario della città di Solingen, un uomo ha aggredito a caso i passanti con un coltello. Almeno tre persone sono rimaste uccise, mentre diverse altre sono rimaste ferite e alcune di loro sarebbero in gravi condizioni. L’aggressore è in fuga.

Il killer avrebbe colpito le persone a caso, agendo però in modo mirato e pugnalando deliberatamente al collo le vittime. Per questo la polizia, come riporta Bild, ipotizza che non si sia trattato dell’aggressione da parte di un folle ma di un attacco probabilmente a sfondo terroristico.

Molti visitatori dell’evento sono sotto shock. Soprattutto coloro che si trovavano nelle immediate vicinanze dell’attacco. Un testimone oculare ha raccontato che si trovava davanti al palco dove era in corso un concerto quando, a quanto pare, l’attacco è avvenuto a pochi metri da lui. Sul palco stavano suonando i Suprafon di Suzan Köcher. All’improvviso, il testimone ha spiegato di avere capito dall’espressione del volto della cantante Suzan Köcher che qualcosa non andava. “E poi una persona è caduta a un metro da me”, ha raccontato il testimone, aggiungendo che, all’inizio, ha pensato che si trattasse di un ubriaco. Ma quando si è girato, ha visto altre persone stese a terra. E diverse pozze di sangue.

