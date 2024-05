Screenshot da X

Tra le vittime ci sarebbe l'attivista anti-Islam Michael Sturzenberger

Alcune persone, compreso un agente di polizia, sono rimaste ferite dopo essere state pugnalate da un uomo sulla piazza del mercato di Mannheim, città sudoccidentale della Germania. Lo riporta Focus.de, citando le forze dell’ordine, secondo cui l’assalitore sarebbe stato neutralizzato. Alcuni video mostrano il momento dell’aggressione: un uomo spinge in terra una persona e inizia a pugnalarla. Alcuni dei presenti cercano di fermare l’agguato, senza riuscirci, poi interviene un poliziotto che viene a sua volta ferito. Altri agenti infine aprono il fuoco contro l’assalitore.

Tra le vittime un attivista anti-Islam

Tra le vittime dell’aggressione ci sarebbe anche un attivista anti-Islam, Michael Stürzenberger, anche se la polizia non ha ancora confermato il suo coinvolgimento. Questa mattina Stürzenberger aveva preso parte a una manifestazione del movimento cittadino Pax Europa. Secondo la polizia l’aggressione è avvenuta intorno alle 11:35. La polizia non ha ancora fornito informazioni sulle condizioni dei feriti, che però non sarebbero in pericolo di vita.

