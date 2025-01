Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito nella notte di martedì il sud di Taiwan causando 27 feriti e il crollo di diversi edifici, in particolare intorno alle città di Chiayi e Tainan. Il sisma con epicentro a 38 chilometri a sud-est di Chiayi County Hall ha danneggiato anche il ponte di Zhuwei, su un’autostrada provinciale, bloccandone la circolazione. I vigili del fuoco di Taiwan hanno dichiarato che 27 persone sono state portate in ospedale per ferite lievi e, sei di queste, tra cui un bambino di un mese, sono state salvate da una casa crollata nel quartiere Nanxi di Tainan. I soccorritori stanno ancora valutando i danni.

