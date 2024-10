Pechino ha definito questa mossa un avvertimento contro l'indipendenza del Paese insulare

La Cina ha tenuto una serie di esercitazioni militari su larga scala attorno a Taiwan e alle sue isole periferiche lunedì, in quello che ha definito un avvertimento contro l’indipendenza del Paese. Il ministero della Difesa di Pechino ha affermato che si è trattato di una risposta al rifiuto del presidente taiwanese Lai Ching-te di cedere alle richieste di riconoscere lo Stati insulare come parte della Repubblica Popolare Cinese sotto il governo del Partito Comunista. Il ministero della Difesa di Taipei ha invece definito le esercitazioni una provocazione e ha affermato che le sue forze sono pronte a rispondere.

Il portavoce del Comando del Teatro Orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione, il Capitano di Vascello Li Xi, ha affermato che la marina, l’aeronautica militare e il corpo missilistico sono stati tutti mobilitati per le esercitazioni. “Questo è un importante avvertimento per coloro che sostengono l’indipendenza di Taiwan e un segno della nostra determinazione a salvaguardare la nostra sovranità nazionale”, ha affermato Li in una dichiarazione sul canale dei media pubblici del servizio. Lai è entrato in carica a maggio, continuando il governo di otto anni del Partito Democratico Progressista che respinge la richiesta della Cina di riconoscere Taiwan come parte della Cina. La Cina afferma regolarmente che l’indipendenza di Taiwan è un “vicolo cieco” e che l’annessione da parte di Pechino è un’inevitabilità storica.

Rilevati 25 aerei cinesi

Tra le 5 e le 8 di mattina, ora locale, di lunedì, sono stati rilevati 25 aerei cinesi, di cui 16 che hanno attraversato la linea mediana, un punto di demarcazione informale nello Stretto di Taiwan che Pechino non riconosce. Le esercitazioni si sono concentrate su “pattugliamento di prontezza al combattimento mare-aria, blocco di porti e aree chiave, assalto a obiettivi marittimi e terrestri, nonché presa congiunta di superiorità globale”, secondo una dichiarazione del Comando Orientale del PLA.

Usa: “Seriamente preoccupati”

Gli Stati Uniti hanno affermato di essere “seriamente preoccupati” definendo queste esercitazioni come “risposta con provocazioni militari a un discorso annuale di routine” che “è ingiustificato e rischia un’escalation”. “Invitiamo la Repubblica popolare cinese ad agire con moderazione e ad evitare ulteriori azioni che possano minare la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan e nella regione più ampia”, ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller in una dichiarazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata