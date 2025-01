Ucciso l'aggressore. Secondo la polizia si tratterebbe di un attacco terroristico

Attacco con coltello a Tel Aviv: quattro persone sono rimaste ferite. Lo riferiscono le squadre di soccorso citate dal Times of Israel. L’aggressore è stato poi ucciso a colpi di arma da fuoco. Secondo la polizia si tratta di un attacco terroristico. I feriti sono due uomini di 24 e 28 anni in condizioni moderate e due uomini di 24 e 59 anni in buone condizioni.

