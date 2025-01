Il presidente uscente ha usato i suoi poteri straordinari a poche ore dall'insediamento del suo successore

In quello che probabilmente sarà l’ultimo atto della sua presidenza prima dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti uscente, Joe Biden, ha concesso una grazia preventiva al dottor Anthony Fauci, che coordinò la risposta nazionale alla pandemia di Covid-19, al generale in pensione Mark Milley e ai membri della commissione della Camera che indagarono sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Biden ha usato i poteri straordinari del suo ufficio per proteggerli da potenziali vendette giudiziarie da parte della prossima amministrazione guidata da Trump. Fauci ha suscitato le ire di Trump quando si è rifiutato di sostenere le sue affermazioni infondate in merito alla pandemia ed è diventato un bersaglio dell’odio degli elettori di destra per gli obblighi di mascherina e per altre politiche che ritengono abbiano violato i loro diritti. Mark Milley, ex presidente degli Stati Maggiori Riuniti, invece, aveva definito Trump un fascista e aveva descritto nei dettagli la discutibile condotta del tycoon in occasione dell’insurrezione del Campidoglio.

Fauci ringrazia Biden: “Mai commesso alcun crimine”

Il dottor Anthony Fauci ha ringraziato il presidente americano, Joe Biden, per avergli concesso la grazie. Fauci ha affermato di non aver commesso alcun reato e di non “vedere motivi per un’azione penale. Fauci, che ha contribuito a coordinare la risposta nazionale alla pandemia Covid-19, ha suscitato le ire di Trump quando si è rifiutato di sostenere le sue affermazioni prive di fondamento scientifico. È diventato un bersaglio dell’odio degli elettori di destra per gli obblighi di mascherina e per altre politiche che ritengono abbiano violato i loro diritti.

